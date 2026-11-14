Москва14 ноя Вести.Доказано, что кофе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал врач-кардиолог Александр Мясников в интервью ИС "Вести".

Если вы хотите отказаться от кофе ради какой-то идеи, то эта идея неправильная. Ее нет, такой идеи… В кофе в сотнях наименований содержатся антиоксиданты, лиганды, флавоноиды... Вы знаете только кофеин. А то, что там еще почти 1,7 тыс. других наименований, которые предотвращают рак печени, уменьшают количество инфарктов, уменьшают тяжесть и количество аритмий. Было огромное исследование про кофе и сердечно-сосудистые заболевания. Инфаркты снижаются на 20%