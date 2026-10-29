Москва29 окт Вести.Если регулярно пить чай, это может снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов. Такое мнение выразила биохимик, психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская в комментарии изданию NEWS.ru.

Биохимик сослалась на результаты исследования китайских ученых, проанализировавших показатели по здоровью почти 486 тысяч человек за девять лет.

Регулярное чаепитие связано с более низким риском сосудистых заболеваний, но не все привычки одинаково полезны сказала Дивинская

По ее словам, китайские специалисты зафиксировали 14 863 случая болезней сердца и сосудов, причем у тех людей, кто пил чай регулярно, риск оказался на 11% ниже.

По заявлению биохимика, у ценителей чая, употреблявших этот напиток каждую неделю, самый низкий риск отмечали при шести-восьми чашках в день. При этом черный чай показал более устойчивую связь со сниженным риском, чем зеленый. А лучшие результаты, как рассказала Дивинская, оказались у ценителей чая средней крепости.

Кроме того, эксперт уточнила, что люди, предпочитающие пить очень горячий чай, имели повышенный риск развития заболеваний сердца. А у тех, кто регулярно пил чай, при этом не курил и занимался спортом, оказалось меньше всего сосудистых заболеваний.

Вместе с тем ранее врач-аллерголог-иммунолог Елена Насанкаева посоветовала пить чай не ранее чем через 30–60 минут после легкой еды и через 90–120 минут после плотного обеда.