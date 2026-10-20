Доктор Мясников рассказал, кому нужно пить больше 3-4 чашек кофе в день Мясников: при жировой болезни печени и гепатите необходимо пить много кофе

Москва20 окт Вести.Людям с гепатитом или жировой болезнью печени необходимо выпивать не меньше трех-четырех чашек кофе в день. Об этом информационной службе "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Доктор отметил, что кофе полезен для здоровья, но в умеренных количествах. Исходя из состояния здоровья нужно подбирать дозу индивидуально.

Пейте кофе, он только полезен. Ограниченно, конечно, все пишут не больше трех-четырех чашек в день. Но, например, человеку с гепатитом или жировой печенью не меньше трех-четырех чашек кофе. Вы полный, у вас жировая печень, кофе вам просто необходим, чтобы предотвратить переход в цирроз заявил Мясников

Врач также опроверг распространенные мифы о вреде кофе.

Что он задерживает всасывание кальция, магния – это просто мифы. На кальций и магний не влияет никак. Железо да, но если вы принимаете препараты железа. Вот из мяса он не задерживает всасывание. Но если вы принимаете препараты железа, кофе ни во время приема, ни после пить не стоит. А утром вы можете выпить кофе, через час принять железо, не вопрос сказал доктор

Ранее Мясников рассказал, что употребляемый в меру кофе является целебным напитком, который применяется даже при профилактике онкологических заболеваний и помогает людям с аритмиями, гипертонией, инфарктами.