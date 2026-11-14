Завтрак из одного кофе может привести к болезням желудка и тревожности Врач Садовская: завтрак только из кофе грозит болезнями желудка

Москва14 ноя Вести.Завтрак, состоящий из одного кофе, со временем может привести к болезням желудка, таким как изжоги, и росту тревожности. Об этом заявила врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Виктория Садовская.

По ее словам, которые приводит RT, пропуск утреннего приёма пищи сам по себе не замедляет обмен веществ.

У людей, которые и без того часто страдают от изжоги, он (кофе – прим. ред.) может ее усилить. … У людей, чувствительных к нему (кофеину – прим. ред.), он может вызывать тревожность и учащенное сердцебиение сказала Садовская

Врач уточнила, что, если человек хорошо переносит кофе натощак, а с утра не хочется ничего больше есть и пить, стоит пересмотреть дневной рацион, так как обед и ужин должны компенсировать утренний пропуск. Также важно, какой кофе пьется. Так, черный кофе почти не содержит калорий, а в стакане латте может содержаться 200-400 ккал.

29 сентября врач Владимир Попов заявил, что чашка кофе натощак усиливает выработку соляной кислоты, а когда в желудке нет еды, способной ее нейтрализовать, агрессивный желудочный сок начинает раздражать слизистую.