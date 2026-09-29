Врач перечислил опасные реакции, которые кофе вызывает в организме Врач Попов: кофе натощак может вызвать тревожность, изжогу и спазмы

Москва29 сен Вести.Чашка горячего кофе натощак для большинства здоровых людей серьезной угрозы не несет, но все же дает старт целому ряду биохимических реакций. Напиток усиливает выработку соляной кислоты, а когда в желудке нет еды, способной ее нейтрализовать, агрессивный сок начинает раздражать слизистую.

Об этом в интервью RT рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом клинической фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ, врач — клинический фармаколог ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко" Владимир Попов.

В холодный сезон этот эффект может усиливаться из-за общего стресса для организма и склонности к спазмам сосудов. Кроме того, кофеин провоцирует выброс кортизола — гормона стресса, который естественным образом достигает пика утром. Пустой желубок лишь усиливает эту реакцию, что может привести к тревожности и резким скачкам давления у предрасположенных людей предупредил собеседник издания

Основную группу риска, по его словам, составляют пациенты с гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника: у них такая утренняя привычка почти наверняка обернется изжогой, спазмами и болевыми ощущениями.

Список возможных проблем этим не исчерпывается, продолжил специалист. У гипертоников и людей с сердечными заболеваниями от кофе натощак возможны резкий рост давления и учащение пульса. Диабетики рискуют получить искаженные утренние показатели глюкозы. Страдающим анемией стоит учитывать, что кофе препятствует усвоению железа, если пить его во время еды или сразу после нее. Беременные сильнее реагируют на кофеин. А те, кто заменяет напитком полноценный завтрак, остаются без белка и клетчатки в самом важном приеме пищи.

Кроме того, кофе обладает мочегонным действием и ускоряет выведение магния, нехватка которого осенью и зимой нередко оборачивается судорогами, тревожностью и падением настроения, предострег Попов. Дефицит солнца в холодный сезон и без того уменьшает запасы витамина D и магния, а кофе ускоряет их потерю — получается замкнутый круг.

Чтобы минимизировать вред, врачи рекомендуют выждать хотя бы полчаса после пробуждения, выпить стакан воды и добавить в напиток молоко, которое снизит его кислотность, либо перенести кофейную паузу на время после завтрака заключил эксперт

Ранее о пользе и вреде кофе в беседе с RT рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.