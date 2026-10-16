Кофеин и сахар: эксперт рассказал о скрытых угрозах энергетических напитков Эксперт Березнюк объяснил, почему энергетики лишь маскируют усталость

Москва16 окт Вести.Энергетические напитки не приносят организму дополнительной энергии, а лишь временно маскируют усталость за счет высокого содержания кофеина. Об этом в беседе с RT рассказал агроэксперт Илья Березнюк.

Специалист пояснил, что ежедневное употребление энергетиков в сочетании с кофе, чаем или газировкой может легко привести к превышению суточной нормы кофеина (200–400 мг), вызывая тахикардию, тревожность, бессонницу и скачки давления.

Эксперт также отметил, что таурин в составе напитков часто демонизируют напрасно, а главным источником риска остается передозировка кофеина и сахара, поэтому энергетики не могут заменить полноценный сон и отдых.