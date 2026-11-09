Москва9 ноя Вести.Превышение дозы кофеина, который содержится в энергетических напитках, а также большое количество сахара может иметь токсическое воздействие на организм человека. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Ранее кардиологи в США обнаружили закономерность: у тех, кто очень часто употреблял энергетики на базе кофеина, в несколько раз чаще нормы случались инфаркты миокарда или возникали опасные формы аритмии.

Кондрахин объяснил: все дело в составе энергетических напитков и в том, какое количество энергетиков употребляет человек.

В составе энергетиков - кофеин. У нас норма потребления для здорового человека кофеина - порядка 150 мг в сутки. А когда идет запредельная дозировка, то уже происходит токсическое действие на организм. Опасной дозой считается максимальная – то есть выше 400 мг. А если мы говорим про три банки энергетика, вроде как вкусно и ничего такого нет, но это токсическое воздействие. И сердце, конечно, будет страдать подчеркнул он

Кроме того, указал терапевт, в составе энергетиков содержится сахар. Он в большом количестве пагубно может влиять на состояние кишечника.

Сахар — это проводник большинства веществ, чтобы им быстрее проходить через кишечник. Недавно вышла статья, согласно которой нахождение сахара в кишечнике приводит его к воспалению и нарушение микробиоты. И когда кишечник дестабилизируется, то тот же кофеин, другие вещества хорошо через него проходят. А он не отсеивает все, не успевает. И плюс еще газация, поскольку напиток газированный, вызывает раздражение кишечника объяснил эксперт

В результате употребление энергетиков может привести к тому, что организм будет страдать.

Сахар в большом количестве дает мозгу эндорфины. И мы его стимулируем, удовольствие получаем. Но эта стимуляция приводит к сердечно-сосудистой перегрузке. Со временем организм потребует еще больше кофеина, потому что рецепторы уже не будут как прежде реагировать. И человек в буквальном смысле начинает быть зависимым. А дальше происходит очень быстрый переход от нормального к токсическому воздействию сообщил врач

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что в отличие от обычного кофе кофеин из энергетиков попадает в кровоток почти мгновенно, что приводит к резкому учащению сердцебиения и повышению артериального давления.