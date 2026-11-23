Москва23 ноя Вести.Чрезмерное употребление кофеина при регулярном недосыпании способно вызывать повышенную тревожность и провоцировать панические атаки. Об этом в беседе с RT сообщил врач-невролог, основатель сети клиник Александр Ткачев.

Специалист пояснил, что кофеин лишь временно блокирует действие аденозина — вещества, отвечающего за накопление усталости. При этом настоящая потребность организма в отдыхе никуда не исчезает.

По его словам, эффект кофеина может сохраняться до восьми часов, его избыток вызывает дрожание рук, учащенное сердцебиение и внутреннее напряжение.

Невролог подчеркнул, что подобные физические симптомы нередко пугают человека, создавая иллюзию проблем с сердцем. У людей, имеющих склонность к паническим расстройствам, этот испуг может вызывать полноценный приступ тревоги.

Для большинства здоровых людей условной нормой является употребление не более 400 мг кофеина в день из всех источников, включая чай и энергетические напитки, заключил Ткачев.