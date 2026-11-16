Москва16 ноя Вести.Частое употребление кофе положительно влияет на когнитивное здоровье и снижает риск деменции в пожилом возрасте. Об этом ИС "Вести" заявил врач-гериатр, невролог, руководитель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов.

Врач-гериатр отметил связь между употреблением кофе и когнитивными способностями человека.

От кофе есть преференции для когнитивного здоровья. Причинно-следственные связи очень сложные, потому что кофе содержит сотни биологически активных веществ. Но в целом большая часть людей, которые занимаются данной темой, считают, что 200 мг кофе за один присест, это две с половиной чашки кофе, это очень полезно. Или пять чашек в течение дня, то есть 400 мг. И все больше и больше заявлений, что употребление кофе в среднем возрасте снижает риски развития синдрома деменции, то есть приобретенного слабоумия в пожилом возрасте сказал врач

Ранее народный артист России Олег Газманов заявил, что составил собственный рецепт кофе "как специалист по термодинамике".