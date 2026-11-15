Москва15 нояВести.Народный артист России Олег Газманов заявил, что составил собственный рецепт кофе "как специалист по термодинамике". Своим рассказом певец поделился в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".
Певец признался, что предпочитает пить "кофе по-восточному", который варится на раскаленном песке.
Я как специалист по термодинамике изучил этот процесс. А почему в песке делается? Потому что одновременно нагревается вся поверхность этой турки. Я подумал, как это сделать в домашних условиях, не имея [песка]. Печка СВЧ одновременно греет со всех сторон. Для того чтобы образовалась пенка, надо делать сразу с сахаромотметил Газманов
По его словам, первым делом необходимо в кружку налить воду комнатной температуры и добавить в нее примерно две полные ложки кофе и минимум два куска сахара. После этого, по его рассказу, кружку нужно поставить в микроволновую печь.
На максимальную [мощность] ставим… Минута – это на прогрев примерно. Чуть-чуть начинает пенка подниматься. Дальше делаем – размешиваем, появляется пенка. А дальше ставим опять на минуту. И дальше самое сложное – она может убежать. Берешь, помешиваешь чуть-чуть, она должна осеняться. Еще надо щепотку маленькую соли [добавить] и чуть-чуть холодной воды – так она [пенка] оседаетпосоветовал музыкант
Ранее Газманов заявил Борису Корчевникову для ИС "Вести", что статью певца по физике до сих пор изучают студенты в вузах.