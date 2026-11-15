Газманов раскрыл рецепт кофе, который составил "как специалист по термодинамике" Газманов составил свой рецепт кофе "как специалист по термодинамике"

Москва15 ноя Вести.Народный артист России Олег Газманов заявил, что составил собственный рецепт кофе "как специалист по термодинамике". Своим рассказом певец поделился в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Певец признался, что предпочитает пить "кофе по-восточному", который варится на раскаленном песке.

Я как специалист по термодинамике изучил этот процесс. А почему в песке делается? Потому что одновременно нагревается вся поверхность этой турки. Я подумал, как это сделать в домашних условиях, не имея [песка]. Печка СВЧ одновременно греет со всех сторон. Для того чтобы образовалась пенка, надо делать сразу с сахаром отметил Газманов

По его словам, первым делом необходимо в кружку налить воду комнатной температуры и добавить в нее примерно две полные ложки кофе и минимум два куска сахара. После этого, по его рассказу, кружку нужно поставить в микроволновую печь.

На максимальную [мощность] ставим… Минута – это на прогрев примерно. Чуть-чуть начинает пенка подниматься. Дальше делаем – размешиваем, появляется пенка. А дальше ставим опять на минуту. И дальше самое сложное – она может убежать. Берешь, помешиваешь чуть-чуть, она должна осеняться. Еще надо щепотку маленькую соли [добавить] и чуть-чуть холодной воды – так она [пенка] оседает посоветовал музыкант

Ранее Газманов заявил Борису Корчевникову для ИС "Вести", что статью певца по физике до сих пор изучают студенты в вузах.