Москва15 нояВести.Народный артист России Олег Газманов в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал о своем первом выходе в море в качестве моториста.
По его словам, рейс проходил на большом морозильном траулере "Волжанин" и длился почти пять с половиной месяцев.
Были опасные моменты, сразу вышли в море и попали в Северном море в 10-балльный шторм. Это не так опасно было, но очень неприятно. Сутки тебя так качало, что ни спать, ни есть – ничего невозможно. Потом мы мимо Гренландии прошли, потом у нас был заход в Рейкьявик – то Исландия. И перед заходом мы попали в 12-балльный шторм. То есть просто зашкаливало все. И это было очень опасно: часть исландского флота погибла, сносило на скалы и носом на волну…, и на волне начинает трещать, перевешивать вниз как-то. Вот так двое или трое сутокподелился Газманов
Музыкант признался, что этот опыт показался ему страшным.
Я очень боялся. Вообще страшновато было, правда. Это очень тяжелая профессия, гражданская, вот именно моряки, которые рыбу ловят. Я вам скажу, это сложнее, чем на военных кораблях, чтобы вы понимали. Условия очень сложные. Но если бы не ходил, я бы не написал песню "Морячка"отметил он
Газманов добавил, что в юности он не мечтал ходить в море, но в те времена это была очень престижная профессия.
Не то, чтобы прямо мечтал ходить в море, но мама одна была, все время работала, мы жили так - не хватало на многое в то время. Мореходка - чем хорошо? Тогда было престижно иметь хорошую инженерную специальность… Инженеры — хорошая профессия… Давали форму, кормили, стипендия была 10 рублейсказал Газманов
Ранее музыкант также рассказал в интервью, что в детстве из-за порока сердца ему не разрешали заниматься спортивной гимнастикой, однако он не слушался и все равно продолжал тренировки.