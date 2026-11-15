"Мы попали в шторм": Газманов рассказал о своем первом выходе в море Газманов о своем первом выходе в море: часть флота Исландии погибла, я боялся

Москва15 ноя Вести.Народный артист России Олег Газманов в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал о своем первом выходе в море в качестве моториста.

По его словам, рейс проходил на большом морозильном траулере "Волжанин" и длился почти пять с половиной месяцев.

Были опасные моменты, сразу вышли в море и попали в Северном море в 10-балльный шторм. Это не так опасно было, но очень неприятно. Сутки тебя так качало, что ни спать, ни есть – ничего невозможно. Потом мы мимо Гренландии прошли, потом у нас был заход в Рейкьявик – то Исландия. И перед заходом мы попали в 12-балльный шторм. То есть просто зашкаливало все. И это было очень опасно: часть исландского флота погибла, сносило на скалы и носом на волну…, и на волне начинает трещать, перевешивать вниз как-то. Вот так двое или трое суток поделился Газманов

Музыкант признался, что этот опыт показался ему страшным.

Я очень боялся. Вообще страшновато было, правда. Это очень тяжелая профессия, гражданская, вот именно моряки, которые рыбу ловят. Я вам скажу, это сложнее, чем на военных кораблях, чтобы вы понимали. Условия очень сложные. Но если бы не ходил, я бы не написал песню "Морячка" отметил он

Газманов добавил, что в юности он не мечтал ходить в море, но в те времена это была очень престижная профессия.

Не то, чтобы прямо мечтал ходить в море, но мама одна была, все время работала, мы жили так - не хватало на многое в то время. Мореходка - чем хорошо? Тогда было престижно иметь хорошую инженерную специальность… Инженеры — хорошая профессия… Давали форму, кормили, стипендия была 10 рублей сказал Газманов

Ранее музыкант также рассказал в интервью, что в детстве из-за порока сердца ему не разрешали заниматься спортивной гимнастикой, однако он не слушался и все равно продолжал тренировки.