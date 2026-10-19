Москва19 октВести.Олег Газманов рассказал, что последние несколько лет страдает от бессонницы И пока что не может справиться с этим недугом. Его слова приводит РИА Новости.
У меня проблемы с бессонницей. Последние несколько лет я плохо сплюсказал Газманов в финале фестиваля "Родники.Истоки"
Народный артист России отметил, что пока не справляется с этим недугом. По его словам, если ему удастся победить бессонницы, то это будет "огонь".
При этом ранее Олег Газманов рассказал в интервью ИС "Вести", что черпает энергию именно во сне – на ночь просто выключается.