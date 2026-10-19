Олег Газманов: у меня проблемы с бессонницей

Газманов рассказал, что несколько лет страдает от бессонницы Олег Газманов: у меня проблемы с бессонницей

Москва19 окт Вести.Олег Газманов рассказал, что последние несколько лет страдает от бессонницы И пока что не может справиться с этим недугом. Его слова приводит РИА Новости.

У меня проблемы с бессонницей. Последние несколько лет я плохо сплю сказал Газманов в финале фестиваля "Родники.Истоки"

Народный артист России отметил, что пока не справляется с этим недугом. По его словам, если ему удастся победить бессонницы, то это будет "огонь".

При этом ранее Олег Газманов рассказал в интервью ИС "Вести", что черпает энергию именно во сне – на ночь просто выключается.