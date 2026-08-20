Москва20 авгВести.Эстрадному певцу, народному артисту России Олегу Газманову пока не удалось восстановить записи своих песен после потопа в его звукозаписывающей студии. Об этом рассказал в комментарии РИА Новости сам исполнитель.
О затоплении студии Олега Газманова стало известно 14 августа.
Нет, пока ничего не удалось восстановитьсказал артист
Певец рассказал, что потопы произошли из-за разорвавшегося бака в котельной, которая расположена рядом со зданием студии. По словам Газманова, вода поступала в студию в течение всего дня, в результате "плавали" компьютеры, хард-диски и другие предметы.
Певец подытожил, что "это 15-20 лет работы".
Ранее Газманов раскритиковал музыку, созданную с помощью искусственного интеллекта.