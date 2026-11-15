Олег Газманов рассказал, как нарушал запрет родителей заниматься гимнастикой Олег Газманов: из-за порока сердца мне нельзя было заниматься гимнастикой

Москва15 ноя Вести.Народному артисту России, певцу Олегу Газманову в детстве запрещали заниматься спортивной гимнастикой из-за порока сердца у него, однако будущий исполнитель нарушал этот запрет. Об этом рассказал сам Газманов в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По словам певца, его мама лично ходила к тренеру и предупреждала о невозможности продолжать занятия спортом.

У меня был в детстве порок сердца такой, какие-то клапаны – я не знаю. У меня мама еще была врачом-терапевтом. Она пришла, устроила сцену моему тренеру, говорит: "Ему нельзя заниматься, у него порок сердца". А я все равно удирал и занимался. И у меня прошел выразил свое мнение Газманов

По словам артиста, с тех пор он не проиграл ни одного соревнования.

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