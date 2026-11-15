Газманов: в детстве в "Артеке" мы сбегали купаться в море через дырку в заборе

Олег Газманов рассказал, как в детстве нарушал правила в "Артеке" Газманов: в детстве в "Артеке" мы сбегали купаться в море через дырку в заборе

Москва15 ноя Вести.Народный артист России Олег Газманов в детстве нарушал правила во время пребывания в лагере "Артек" – вместе с другими ребятами он нашел дырку в заборе и бегал через нее купаться в море. Об этом музыкант рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По словам артиста, путевку в лагерь он получил после победы на спартакиаде школьников Советского Союза в Туле. До этого он проводил время в спортивном лагере, где детям предоставляли свободу и позволяли заходить в море в любое время.

Я в "Артек" попадаю, где прямо ходят за тобой. Жара такая, вода горячая прямо. И вот: "Отряд!". Свисток… зашли в воду. Кто голову опустил под воду – сразу весь отряд выходит. То есть они побаивались как-то. А мы-то калининградские, нас три человека было. И мы нашли дырку в заборе. И шторм был около трех-четырех баллов такой, не суперсильный… И мы вылезли через эту дырку и пошли в Гурзуфе накупались там поделился Газманов

Однако такой поступок не обошелся без последствий: начальник смены чуть не выгнал нарушителей дисциплины из лагеря.

Вот так было с этим "Артеком". Но, на самом деле, конечно, "Артек" – это лучший лагерь в мире. Я много там узнал, научился узлы всякие морские вязать. И то, что у нас все друзья были, у меня пионерский галстук остался, на котором росписи со всех наших союзных республик признался певец

Также в интервью Газманов рассказал, как нарушал запрет родителей заниматься гимнастикой.