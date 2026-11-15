Москва15 нояВести.За победу на спартакиаде Советского Союза по спортивной гимнастике народный артист России Олег Газманов получил часы "Юность". Об этом он рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".
Музыкант признался, что был счастлив такому подарку.
Мне подарили часы "Юность". Это такие механические часы были нашего производства. Их подкручиваешь, и они тикают. Чтобы вы понимали, это был 1966 год. Часы – это было что-то невероятное. И я ехал в плацкартном вагоне из Тулы через Москву в Калининград. И они у меня тикали под подушкой, я прям не спал, думаю: "Вот это да, я имею эти часы. Сейчас приеду, надену". И я был самым счастливым человекомподелился Газманов
После этой истории Борис Корчевников сделал подарок артисту – такие же часы.
Слушай, это прямо "Юность" часы!обрадовался Газманов
Также в интервью Газманов рассказал, как нарушал запрет родителей заниматься гимнастикой.