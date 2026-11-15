Газманов о подаренных за победу на спартакиаде часах: был самым счастливым

Олег Газманов рассказал, как получил часы "Юность" за победу на спартакиаде Газманов о подаренных за победу на спартакиаде часах: был самым счастливым

Москва15 ноя Вести.За победу на спартакиаде Советского Союза по спортивной гимнастике народный артист России Олег Газманов получил часы "Юность". Об этом он рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Музыкант признался, что был счастлив такому подарку.

Мне подарили часы "Юность". Это такие механические часы были нашего производства. Их подкручиваешь, и они тикают. Чтобы вы понимали, это был 1966 год. Часы – это было что-то невероятное. И я ехал в плацкартном вагоне из Тулы через Москву в Калининград. И они у меня тикали под подушкой, я прям не спал, думаю: "Вот это да, я имею эти часы. Сейчас приеду, надену". И я был самым счастливым человеком поделился Газманов

После этой истории Борис Корчевников сделал подарок артисту – такие же часы.

Слушай, это прямо "Юность" часы! обрадовался Газманов

Также в интервью Газманов рассказал, как нарушал запрет родителей заниматься гимнастикой.