Олег Газманов: мою статью по физике до сих пор изучают студенты

Олег Газманов рассказал, что его статью по физике до сих пор изучают студенты Олег Газманов: мою статью по физике до сих пор изучают студенты

Москва15 ноя Вести.Студенты в вузах до сих пор изучают труд по физике народного артиста России Олега Газманова. Об этом в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал сам певец.

Музыкант в юности параллельно с походами в море занимался наукой.

Я исследовал воздухоохладители и морозильные аппараты. И есть статья даже в учебниках, по которой студенты сейчас еще учатся. Они, наверно, не воспринимают, что это Газманов тот самый. Думают, что это кто-то там написал… "Нестационарные процессы теплообмена на охлаждаемых поверхностях с изменениями входных условий" – как-то так это называлось поделился народный артист

Он также признался, что благодаря термодинамике научился готовить кофе по особенному рецепту.

Ранее Газманов рассказал, как за победу на спартакиаде Советского Союза по спортивной гимнастике получил часы "Юность".