Москва25 окт Вести.Актер театра и кино, певец, народный артист РФ Дмитрий Харатьян пришел на свои первые театральные экзамены без подготовки. Не пройдя конкурс, он нанялся в геофизическую экспедицию и уехал в Узбекистан - в Центральные Кызылкумы. Воспоминаниями об этом артист поделился в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Я сначала снялся в фильме "Фотография на стене", двухсерийный телевизионный фильм. И я начал поступать в 1977 годы в перерыве между съемками. Это было в Одессе. Я приехал на два дня в выходные в Москву и пытался поступить… Я был совершенно не подготовлен…, выучил половину рассказа Чехова… Я за одну ночь пытался выучить. Читаю эту прозу, дочитал до того места, до куда я выучил. И мне говорят: "Ну, пауза". Они говорят: "Ну дальше". И я дальше своими словами рассказываю им Чехова… Они ржут, умирают, эта комиссия. Кое-как дорассказал историю, они отсмеялись, говорят: "Мы имеем в виду, что там дальше у вас? Басни, стихотворения - что дальше у вас?". В общем, позор. Я не поступил в этом году, поэтому я устроился в геофизическую экспедицию вместе со своими товарищами… И у меня первая запись в трудовой книжке рабочий второго разряда геолого-геофизической экспедиции поисковой партии № 35. Я ходил по пустыне, и уже я выучил весь репертуар, декламировал на всю пустыню, до конца выучил я и рассказ Чехова, и басни, и стихотворения. Тем не менее, вот на следующий год, в 1978, я уже и поступил сказал Харатьян

Российский режиссер Владимир Меньшов, работая с начинающими актерами методом показа и веря в их потенциал, сыграл ключевую роль в определении их актерской судьбы, как это произошло с народным артистом РФ Дмитрием Харатьяном.