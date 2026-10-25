Москва25 окт Вести.С выходом кинокартины "Розыгрыш" жизнь артиста Дмитрия Харатьяна разделилась на "до" и "после". Внимание публики не вскружило ему голову, а, напротив, замкнуло. Об этом актер театра и кино, певец, народный артист РФ рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Это было 10 января 1977 года. До 10 января я был просто школьником, девятиклассником. 11 января я проснулся героем с экрана. И, конечно, когда я вышел, в первый раз меня узнали в транспорте, мне было очень приятно. Было приятно, может, две недели. Но потом я вот приходил со школы, и у меня телефон постоянно звонил. Я поднимал [трубку], опускал, поднимал - все равно звонил телефон. Пришлось поменять два или три номера телефона. Все равно находили. Письма – у меня просто ломился почтовый ящик… В принципе, это располагает к тому, чтобы крылья распустились и встать на пьедестал и сказать: "О, какой я! Смотрите, как меня все любят, какой я вообще офигенный!". Голова могла, конечно, закружиться. У меня ровно в другую сторону это сработало, понимаете? В какую-то… замкнутость, растерянность. Как это? За что? Я вообще ни дня не трудился. Как это вышло все? Я понимал, что это заслуга режиссера, фильма самого, сценария, моя - совсем маленькая. У меня была заниженная, видимо, самооценка, что мне, кстати, и помогло справиться со звездной болезнью поделился Харатьян

По словам актера, в "Розыгрыше" песни исполнял другой человек, он только открывал рот.