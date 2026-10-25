Харатьян: только признавшись себе, человек может победить алкозависимость Харатьян об алкозависимости: выбор между жизнью и смертью человек делает сам

Москва25 окт Вести.Требуется приложить усилия, чтобы отказаться от алкоголя. Со временем пришло осознание, что это выбор между полноценной жизнью и постепенным саморазрушением. Об этом заявил актер театра и кино, певец, народный артист РФ Дмитрий Харатьян в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По его словам, справиться с алкогольной зависимостью ему помогли близкие, поддержка окружающих, а также сработавший в какой-то момент инстинкт самосохранения.

В какой-то момент я для себя понял, что это… зависимость. Только человек сам, признавшись себе в этом, сможет [сделать] первый шаг к тому, чтоб победить это? Мне удалось победить. Кстати, [российский актер] Валера Гаркалин тоже повлиял на меня. В 2004 году мы снимались в фильме "Иван Подушкин. Джентльмен сыска". У него была такая зависимость тоже. И он сказал: "Дима, а знаешь, в какой в какой-то момент я понял это абсолютно гамлетовский вопрос"… Я для себя выбрал жизнь". Я тоже вот понял в какой-то момент, что это выбор-то между жизнью и смертью. Валера помог, все помогли поделился Харатьян



Он подчеркнул, что особенно поддерживала вторая супруга – Марина Майко.

Одно дело слышать об этом, другое дело видеть, с этим жить и как-то бороться, справляться, помогать, опекать и так далее. И все это на ее хрупкие плечи тогда легло. И она, конечно, мне очень-очень помогла в этой борьбе с зависимостью в те годы, безусловно заявил Харатьян

Харатьян также отказался от курения в 42 года. По словам актера, в последнее время "курил насильно, до этого заставлял себя".