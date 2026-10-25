Москва25 окт Вести.Творческий путь актера театра и кино, певца, народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна начался с увлечения гитарой и вокалом. Узнав от знакомой, что для нового кинопроекта студии "Мосфильм", требуются поющие исполнители, он принял участие в кастинге и успешно прошел кинопробы. Об этом актер рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По словам актера, в юности он руководил вокально-инструментальным ансамблем "Аргонавты". Когда пришел на кинопробы к фильму "Розыгрыш" режиссера Владимира Меньшова, он рассчитывал получить роль. Однако и не предполагал, что режиссер ищет "героя того времени - парня с гитарой".

Я скажу сейчас про путь, который меня привел на киностудию "Мосфильм". Было мне 15 лет, это 1975-й. Начали съемки в 1976-м и закончили в 76-м году, ровно 50 лет тому назад. Как я оказался на киностудии? Не случайно. О роли случайности в жизни. Я очень любил петь в детстве… В 12 лет я взял в руки гитару, научился играть на гитаре. И к 15 годам, к приходу на киностудию "Мосфильм", моим главным увлечением, вообще смыслом моей жизни была гитара и песня… Возникла ситуация, мне позвонила по телефону девочка из пионерского лагеря… Галя Ставбунская. Сказала: "На киностудии была сегодня, и там ищут ребят, которые играют на гитарах, поют песни. Я подумала и вспомнила о тебе. Может быть, возьмешь гитару? Поехали завтра вместе". Мы пришли на киностудию с этой девочкой сказал Харатьян

По словам Харатьяна, Меньшов его утвердил на роль потому, что он "обожал играть на гитаре, петь, горланить, исполнять песни". Кроме того, режиссер разглядел в нем лидерские качества, присущие персонажу Игорю Грушко.