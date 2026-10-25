Москва25 окт Вести.Актер театра и кино, певец, народный артист РФ Дмитрий Харатьян "был обречен сыграть" роль в четырехсерийном художественном фильме "Гардемарины, вперед!". Такое мнение он высказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Если говорить о "Гардемаринах", то, видимо, я был обречен сыграть эту роль. Как я считаю, это зов предков. Оказалось, что мой двоюродный дедушка..., был в 27 лет, ровно когда я сыграл Алешу Корсака, в 27 лет, расстрелян в Гельсингфорсе (Хельсинки - современное название, прим.ред.) революционными матросами. Он был гардемарином…, был лейтенантом линкора "Петропавловск". И, не разобравшись, его расстреляли без суда и следствия. И я думаю, я вообще сыграл в память о нем и о целом поколении мужчин, которые по маминой линии служили на российском флоте… Все неслучайно сказал Харатьян

С выходом кинокартины "Розыгрыш" жизнь Харатьяна разделилась на "до" и "после". Однако популярность не вскружила ему голову, а, напротив, сделала замкнутым.

На свои первые вступительные экзамены в театральное училище Харатьян пришел без подготовки. Конкурс он не прошел, поэтому нанялся в геофизическую экспедицию и уехал в Узбекистан - в Центральные Кызылкумы, где и готовился ко второй попытке, которая оказалась удачной.