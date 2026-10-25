"Никаких артистов и кавказцев!": как Харатьян добивался руки будущей жены Харатьян рассказал, как попал в антирейтинг будущего тестя до знакомства с ним

Москва25 окт Вести.Актер театра и кино, певец, народный артист РФ Дмитрий Харатьян рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести", как не успев даже познакомиться с будущим тестем, попал в его антирейтинг.

По словам актера, бояться своих желаний стоит, ибо они имеют свойство исполняться.

Был пик популярности "Гардемаринов". Мы с актером Сергеем Жигуновым приехали в Минск, и нас поселили в шикарный отель "Беларусь". Номер люкс, белый рояль, огромный телевизор цветной. Мы включаем телевизор, а там идет первый и последний, как впоследствии выяснилось, конкурс "Мисс СССР". И там такие девчонки красивые. И я подумал: "Вот бы мне вот такую". Прошло три дня. Я приезжаю в Одессу на съемки к Леониду Гайдаю и встречаю роскошную, аристократичную девушку. И мне говорят: "Познакомьтесь, это Марина Майко, она участница конкурса "Мисс СССР" рассказал Харатьян

Юной красавице Марине, по словам актера, накануне исполнилось 19 лет и ее папа на дне рождения дочери провозгласил тост- наставление

Папа провозгласил тост: "Марина, я тебя очень прошу - запомни одно, что я бы хотел, чтобы ты не делала. Никогда, я не хочу, чтобы ты выходила замуж за артиста и за лицо кавказской национальности рассказал Харатьян

Он добавил, что уже 37 лет прошло с тех пор, как они официально женаты и с теплом вспоминают с женой эту историю.

Ранее Харатьян поделился, что принял христианство в зрелом возрасте, осознанно. По его словам, когда у него возникло желание принять крещение, рядом с ним в церкви находилась только его будущая жена Марина, которая и стала его крестной матерью.