Москва25 окт Вести.Российский режиссер Владимир Меньшов сыграл ключевую роль в определении актерской судьбы народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна. Об этом актер рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Меньшов, можно сказать, подарил мне судьбу. Этот человек - мой отец в кино... Я же не артистом был, я в предлагаемых обстоятельствах [находился]. Я играл, грубо говоря, самого себя. Я еще тогда не думал об актерской профессии. Владимир Валентинович на озвучивании подошел ко мне вдруг и спросил: "Дим, а чем ты собираешься заниматься после десятого класса, когда закончишь школу?" Я говорю: "Ну, я думал про медицину. Вот… у меня дядя - известный профессор медицинских наук". Он говорит: "Ты знаешь, я тебе советую задуматься об актерской профессии". Я так думаю: надо, раз он так сказал, наверное, что-то имел в виду, что-то во мне увидел, поверил. Как решилась моя судьба: у него (Меньшова - прим. ред.) было две стопки фотографий с фотопроб. В одной стопке были те, кого больше не надо приглашать. А в другой - кого надо пригласить и дальше с ними продолжить, общаться, дальнейшую судьбу решать. И он потом рассказывал, я вот несколько раз это слышал, и он мне лично: "Я почему-то запомнил, что это именно твоя фотография – Харатьяна, я из одной стопки в другую несколько раз перекладывал, в последний момент - из этой, кого не надо приглашать. Я посмотрел еще раз, говорю: "Не, ну ладно, пускай придет еще раз, посмотрим". Это вот решило всю мою жизнь - это вот мановение руки. Понимаете? Из одной стопки в другую - он решил мою судьбу на всю оставшуюся жизнь