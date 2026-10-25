Москва25 окт Вести.Актер театра и кино, певец, народный артист РФ Дмитрий Харатьян сообщил в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести", что считает композитора Максима Дунаевского своим "крестным отцом" в музыкально-песенном жанре, поскольку тот доверил ему исполнить две песни в фильме "Зеленый фургон".

По словам Харатьяна, исполнение песен в фильме открыло для него новые возможности.

Через год после окончания театрального училища я снялся в фильме "Зеленый фургон" - это огромное счастье в моей жизни. Я благодарен судьбе, режиссеру Александру Павловскому, а главное заключается в том, что композитор Максим Дунаевский разрешил мне спеть две песни в двух сериях этого фильма. Так что Максим Дунаевский - мой крестный отец, можно сказать, в музыкально-песенном жанре, киножанре именно Максим Дунаевский, за что я ему кланяюсь и всегда благодарю рассказал Харатьян

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