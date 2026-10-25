Несет крест за двоих: Харатьян рассказал, как будущая жена стала его крестной Харатьян о своем крещении: я крестился в возрасте Иисуса Христа

Москва25 окт Вести.Актер театра и кино, певец, народный артист РФ Дмитрий Харатьян рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести", что принял христианство в зрелом возрасте, осознанно.

По его словам, когда у него возникло желание принять крещение, рядом с ним в церкви находилась только его будущая жена Марина, которая и стала его крестной матерью.

Иисус Христос в 30 лет принял крещение, его крестил Иоанн Креститель. Вот и я плюс-минус в этом же возрасте крестился. 1991 год это был, причем крестила меня Марина, она тогда не была моей женой официально. И она стала крестной моей. И еще батюшка спрашивает у нее: "А вы ему кем приходитесь? Вы не жена часом? Потому что если жена, то нельзя крестить. Тогда будете нести его крест" Она отвечает: "Нет, я не жена". А больше не было вариантов. Мы вдвоем пришли в церковь. Стала супругой и теперь несет крест за двоих. А теперь же и за троих рассказал Харатьян

Ранее он сообщил, что считает режиссера Владимира Меньшов отцом в кино, а композитора Максима Дунаевского своим "крестным отцом" в музыкально-песенном жанре.