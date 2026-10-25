Москва25 окт Вести.Актер театра и кино, певец, народный артист РФ Дмитрий Харатьян рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести", как много на съемочной площадке зависит от гримера. В качестве примера он привел ляп, возникший на съемках фильма "Гардемарины, вперед!" из-за ошибки гримера.

Когда будете пересматривать "Гардемарины, вперед!", посмотрите самые первые кадры этого фильма. Вот в самых первых кадрах этого фильма у меня родинки нет, потому что самые первые кадры этого фильма снимались через месяц после окончания съемок. Это были досъемки. У меня просто там был другой гример, мне забыли нарисовать родинку, представляете? И я уже отснялся весь день, приезжаю домой, хотел стереть и смыть грим, стереть родинку, а ее нет. Я звоню режиссеру Светлане Дружининой и спрашиваю: "Светлана Сергеевна, у меня родинка была сегодня?" Она ответила, что была… Короче, уже никто больше ничего не переснимал, естественно, так и вошло в историю. И прическа другая, стрижка короче, потому что мы уже подстриглись. Это ж прошло месяц или два и нет родинки. Это киноляп, так называемый рассказал Харатьян

Он пожалел о том, что раньше не было искусственного интеллекта, который бы позволил, "не вставая с дивана", решить эту проблему.