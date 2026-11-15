Газманов рассказал, как с помощью 320 пинков спас детей на море Газманов: 320 пинков мне пришлось сделать, чтобы спасти детей на Куршской косе

Москва15 ноя Вести.Народный артист России Олег Газманов рассказал, как однажды в Калининградской области следил за группой детей во время купания в море, и, чтобы спасти их от утопления, ему пришлось сделать им 320 пинков. Этой историей музыкант поделился в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По словам артиста, его попросили проследить за детьми, отдыхающими в летнем лагере.

В свое время я занимался спортом и в Калининграде бегал… И такая женщина останавливается, говорит: "Здравствуйте. Я все время мимо прохожу, а я завуч школы, вы тут занимаетесь зарядкой, а у нас ребята, и будет летний лагерь. Наш лагерь выезжает на Куршскую косу… Там такой палаточный городок, и учителя едут". И [попросила], чтобы я [поехал] и приглядывал рассказал Газманов

По его рассказу, в лагере учителя занимались приготовлением пищи, а его попросили отвести детей искупаться на море.

И вот теперь смотрите: умножьте 80 на 4… 320 пенделей – потому что по четыре на одного, чтобы их вытащить оттуда… К вечеру я хромал, потом неделю хромал. Я вот так за шкирку [брал]… И, в общем, примерно 320 пенделей пришлось мне сделать для того, чтобы спасти детей от утопления сказал он

Ранее Газманов рассказал, как нарушал правила во время пребывания в детском возрасте в лагере "Артек". Он вместе с другими ребятами сбегал купаться в море через дырку в заборе.