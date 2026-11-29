Москва29 ноя Вести.Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев на премьере фильма якобы чуть не разбил камеру фотографу. В интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" он рассказал свою версию произошедшего.

На премьере фильма "Романовы: преданность и предательство", где актер сыграл Григория Распутина, Дюжев якобы едва не разбил камеру фотографа.

Там была история, что я отошел, а фотографы специально близко к лицу подносят фотоаппарат со вспышкой. И ты в этот момент морщишься. И эти лица они потом выставляют и говорят: "Вот это на интервью Дюжев такой ужасный, так ужасно выглядел". И до этого были какие-то две вспышки. И в очередной раз он опять поднял камеру, и я уже попытался хоть как-то отмахнуться. Но мне ничего нельзя с ними делать, они издеваются постоянно. То есть, если ты чего-то достиг, значит, тебя обязательно нужно осуждать рассказал артист

Он добавил, что постоянно получает оскорбления в свой адрес и даже угрозы. А журналисты пытаются поймать его в неудобный момент, чтобы сделать из этого сенсацию.