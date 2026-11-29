Москва29 ноя Вести.Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал, что восхищается добровольцами, которые ушли на спецоперацию защищать Родину.

Идет СВО. Среди нас есть люди, которые могут по первому зову страны встать на ее защиту. Некоторые не говорят даже своим семьям. Они тихо собирают вещи, выходят из дома, едут в пункт призыва. И уже в пути они звонят домой и говорят: "Милая, я еду защищать нас, еду защищать Родину, дождись меня". Почему так делают мужчины?... Жены закрывают дверь, ключ выбрасывают в окно. Так делают. Так и моя жена, грубо говоря, сделала: закрыла дверь, выбросила ключ. Мы не могли выйти. Я говорю: "Надо Родину защищать, понимаешь?" поделился актер

Борис Корчевников уточнил, значат ли эти слова, что артист хотел пойти добровольцем на фронт.