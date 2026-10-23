Москва23 октВести.Герой России Александр Находкин рассказал о добровольце, который по идейным убеждениям отказался брать в руки оружие, но продолжил службу в составе эвакуационной группы и спас более 100 человек. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
По словам Находкина, мужчина пришел на службу добровольцем, чтобы помочь стране, однако после участия в штурмовых операциях понял, что не готов стрелять в людей.
И вот этот парень вошел в состав эвакуационной группы и спас более 100 человек за время своей работы. Он был неоднократно ранен, возвращался и говорил: "Это мой долг, это моя обязанность". Я сейчас рассказываю и у меня, если честно, наворачиваются слезыподелился герой России