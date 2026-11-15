Военнослужащий рассказал, как проходила эвакуация из Константиновки Боец "Север-Ахмат" рассказал об эвакуации мирных жителей Константиновки

Москва15 ноя Вести.Из Константиновки в рамках гуманитарной миссии вывели группу мирных жителей. Операцию спасения провели бойцы полка "Север-Ахмат". Людей из зоны обстрелов выводили сквозь заминированные боевиками дороги, рассказал ИС "Вести" стрелок 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Южной группировки войск с позывным Байкал.

Нам командование сказало: "Любой ценой защитите гражданское население. Они для нас ценнее всего. И себя берегите, и гражданских". Мы не стали думать о себе, мы прикрыли их собой. Потому что для нас важнее спасти хоть одну жизнь сказал военный

Начальник штаба 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Южной группировки войск Гаджи Курбанов отметил, что для организации отхода жителей были организованы несколько маршрутов.

Чтобы обезопасить отход жителей, было организовано несколько маршрутов. В случае возникновения нештатной ситуации, например, минирование противником одного из маршрутов, то мы меняем маршрут на другой и продолжаем эвакуацию рассказал он

Константиновка была освобождена в июле. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в четверг со спецпосланниками президента США предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке. Он отметил, что Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность такой миссии.