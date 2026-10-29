Москва29 окт Вести.Житель Константиновки Игорь Пахомов рассказал ИС "Вести" о том, как разместил 14 соседей в подвале своего дома и руководил эвакуацией, когда появилась связь с российскими военнослужащими.

Было понятно, что нас могут тяжелыми коптерами разметать и хорошими зарядами. Мы пошли, как я рассчитывал, туда, где должны быть наши ребята. Нас окликнули, вышли ребята. Мы пообщались, они объяснили, что сейчас нам скинут рацию и будут вести. Сказали, мол, посидите, подождите "птичку". Ребята нас повели. "Север" (бойцы 78-го полка "Север Ахмат" группировки войск "Юг" - прим. ред.) велел, так я и вел группу. Значит, я докладывал ему: "Двигаться не можем, нам перекур". Он говорит: "Все понял, садимся, отдыхаем". Я сначала думал: "Да что ж они путают направление то правей, то левей", а оказывается, эти дронщики прилетали и на наш путь предполагаемый подбрасывали миночки. Уже под конец, ну, уже силы на исходе были у наших старушечек, и ребята их на горбу своем несли, по очереди менялись. И бойцы из полка "Север-Ахмат" южной группировки войск для бабушек теперь как внуки. Да, все родные, свои