Бойцы "Север Ахмат" рассказали об эвакуации 15 мирных жителей из Константиновки "Север Ахмат": ВСУ минировали пути для подрыва мирных жителей Константиновки

Москва29 окт Вести.Несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Бойцы 78-ого полка "Север Ахмат" группировки войск "Юг" рассказали ИС "Вести" об успешной эвакуации 15 человек в обход минных ловушек ВСУ.

Мы обнаружили мирных жителей. Мне доложили, что они просят о помощи, чтобы их эвакуировали. Уставшие, голодные раненые были. Помощь медицинская нужна была рассказал командир батальона 78-ого полка "Север Ахмат" группировки войск "Юг" с позывным Халиф

С помощью дронов гражданскому населению были доставлены рации, питьевая вода и продовольствие. Ключевым условием операции являлось незаметное присутствие военных рядом с мирными жителями, чтобы предотвратить вражеские атаки.

Я составил план, маршрут, согласовал с командиром полка. Он одобрил, начали движение. Наши бойцы рядом были. Просто нам уже незаметно приходилось тоже идти рядом с ними, чтобы противник нас не заметил рассказал Халиф

По словам командира роты 78-ого полка "Север Ахмат" группировки войск "Юг" с позывным Байсангур, враг пытался угадать маршрут следования и с помощью дронов минировал дорогу.

Они (ВСУ. - Прим. ред.) думали, что мы не замечаем, [но] мы наблюдали, вели впереди наблюдение, на дорогу смотрели рассказал Байсангур

Исходя из сложившейся ситуации, бойцам пришлось прибегнуть к нестандартным методам и корректировке маршрутов для успешного и безопасного вывода мирных жителей из Константиновки.

Они (ВСУ. - Прим. ред.) старались незаметно минировать... [ВС РФ] приходилось составленный план маршрута менять рассказал Халиф

Все 15 человек были доставлены в тыловой лагерь полка "Ахмат-Север", где им была оказана медицинская помощь. После обеспечения едой и питьем, они получили возможность связаться со своими близкими в России.

Ранее вице-премьер ДНР Илья Емельянов сообщил, что большая часть из ранее эвакуированных жителей Константиновки (1,2 тыс.) уже стали гражданами России. Тех, кто не пожелал получать российский паспорт нет, рассказал он.