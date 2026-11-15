Поддубный указал на дилемму Киева по поводу акции в Константиновке Поддубный: у Киева нет повода отказаться от гуманитарной акции в Константиновке

Москва15 ноя Вести.У Киева нет повода не согласиться на гуманитарную операцию в Константиновке, при этом они им придется разрушить собственную сказку о контроле над городом. Об этом военный обозреватель Евгений Поддубный рассказал в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

Сейчас Киев поставлен в тяжелейшую ситуацию, когда нет повода не согласиться с этой гуманитарной операцией, потому что там действительно находятся гражданские, они живут в тяжелейших условиях. С другой стороны, согласиться - значит разрушить собственную сказку о том, что якобы в Константиновке какая-то серая зона, либо неполный контроль российской армии. В общем, в этом смысле киевский режим оказался в ситуации, когда придется признать собственное вранье отметил Евгений Поддубный

На этой неделе президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил провести в Константиновке гуманитарную миссию. По словам российского лидера, Россия контролирует город и готова обеспечить безопасность участников миссии.

Гуманитарная миссия в Константиновке предполагает продолжение опыта, реализованного в Алешках. Речь идет о возможности для 400-500 мирных жителей, остающихся в Константиновке, покинуть населенный пункт и самостоятельно выбрать, куда поехать дальше – в Россию или на Украину, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.