Москва2 ноя Вести.Жители города Алешки Александр и Людмила Сергеевы, которых привезли в Краснодарский край, поделились своими эмоциями с информационной службой "Вести".

Александра и Людмилу расположили в одном из пунктов временного размещения, где волонтеры оказывают им всю необходимую помощь.

После всего, что мы пережили, здесь вообще кажется, что мы попали в другой мир. Никто не гудит над головой. И последний раз я наклонялся от дронов в Симферополе, когда стояли, разговаривали, пролетали птицы, а я вот наклонился, это привычка такая, вот запрятаться. А здесь тишина, забота хорошая рассказал Александр Сергеев

Людмила рассказала, что восхищена природой Краснодарского края.

Очень красиво. Хочется подняться на горы поскорее, посмотреть с высоты гор на вот этот мир, который мы тут наблюдаем, море. Еще никак не можем подойти к морю, все как-то вот эти все временные такие вот эти организационные вопросы, обустройство, хлопоты вот эти. Так что, в общем-то, хочется нам поскорее на природу рассказала Людмила Сергеева

Ранее первая леди США Мелания Трамп выразила признательность России и Украине за сотрудничество в рамках соглашения о прекращении огня в Алешках. По ее словам, гуманитарная операция позволила доставить помощь в регион и эвакуировать почти 800 человек.