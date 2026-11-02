Москва2 ноя Вести.Гуманитарная операция в Алешках позволила доставить помощь в регион и эвакуировать почти 800 человек. Об этом заявила первая леди США Мелания Трамп в соцсети X, назвав миссию успешной.

Она отметила, что перемирие действовало с 27 октября по 1 ноября 2026 года, как и планировалось.

Перемирие завершено. Миссия прошла успешно, обеспечив доставку жизненно важной помощи в регион и позволив эвакуировать почти 800 человек. От имени Америки я выражаю признательность России и Украине за их лидерство и сотрудничество в рамках соглашения о прекращении огня в Алешках написала в посте Трамп

Первая леди также выразила надежду, что достигнутая договоренность станет основой для установления "прочного мира между двумя странами".

В рамках гуманитарной операции российская армия с 04.00 мск 27 октября прекратила огонь на херсонском направлении. Российские военные разминировали дорогу в Алешки, после чего 30 октября в город доставили продовольствие, медикаменты, средства гигиены и топливо. Жители, желавшие покинуть населенный пункт, также получили такую возможность.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что все обязательства в ходе режима тишины были соблюдены обеими сторонами.