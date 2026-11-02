Лантратова: все обязательства в ходе режима тишины в Алешках были соблюдены

Лантратова рассказала о соблюдении обязательств в ходе режима тишины в Алешках Лантратова: все обязательства в ходе режима тишины в Алешках были соблюдены

Москва2 ноя Вести.Все обязательства в ходе режима тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках были соблюдены обеими сторонами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что идет совместная работа над продолжением гуманитарных миссий.

Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился. Он действовал с 27 октября по 1 ноября. Все обязательства были соблюдены обеими сторонами сообщила Лантратова в мессенджере МАХ

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле положительно оценили проведение гуманитарной операции в Алешках, координацию между омбудсменами России и Украины, а также роль первой леди США Мелании Трамп в миссии.