Москва2 нояВести.Все обязательства в ходе режима тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках были соблюдены обеими сторонами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Она подчеркнула, что идет совместная работа над продолжением гуманитарных миссий.
Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился. Он действовал с 27 октября по 1 ноября. Все обязательства были соблюдены обеими сторонамисообщила Лантратова в мессенджере МАХ
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле положительно оценили проведение гуманитарной операции в Алешках, координацию между омбудсменами России и Украины, а также роль первой леди США Мелании Трамп в миссии.