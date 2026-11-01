Санчес: жители Алешек сами решали, куда выехать - в Россию или на Украину

Ведущий RT Санчес рассказал о выборе жителей Алешек при эвакуации Санчес: жители Алешек сами решали, куда выехать - в Россию или на Украину

Москва1 ноя Вести.Жители Алешек Херсонской области в ходе гуманитарной операции самостоятельно решали, уехать ли им в Россию или на Украину, рассказал ведущий RT Рик Санчес, пообщавшийся с мирными жителями. Об этом сообщает RT.

Это люди, которые садятся в автобус... Их эвакуируют. Этот автобус поедет в Москву. Это люди из данного населенного пункта, которые решили эвакуироваться. Это их выбор. Мы разговаривали с людьми, которые хотят поехать на Украину, потому что у них там родственники. Одна женщина сказала, что ее дочь беременна и, мол, я хочу поехать сказал он

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешном завершении гуманитарной миссии в Алешках, отметив, что все достигнутые договоренности были выполнены обеими сторонами.

По ее словам, аппарат омбудсмена окажет эвакуированным жителям помощь с восстановлением документов, лечением, дальнейшим проживанием и связью с родственниками. Лантратова также анонсировала проведение аналогичных гуманитарных миссий в будущем.