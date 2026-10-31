Лантратова: в Алешках мы удостоверились - люди могли выехать, куда хотели Лантратова: жители Алешек могли выехать, куда хотели, никто никого не удерживал

Москва31 окт Вести.В ходе гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области местные жители имели возможность выехать туда, куда хотели - никто никого не удерживал. Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Свой комментарий она дала в Симферополе, куда накануне прибыла гуманитарная колонна с эвакуированными из Алешек жителями.

Люди выезжали - кто куда хотел, туда и выезжали. И наш президент об этом неоднократно говорил, что никто никого удерживать не будет. И действительно, несмотря на вбросы, которые были там в западных СМИ, на территории Украины, были переживания, сомнения, и мы вели переговоры с командой омбудсмена Украины, и когда… мы приехали, удостоверились, что никто никого не сдерживал, все имели возможность уехать, кто куда хотел сообщила Лантратова

Ранее жители Алешек рассказали автору ИС "Вести" Евгению Попову, как ждали помощи.

Алешки - город на левом берегу Днепра. По словам российского президента Владимира Путина, Украина минировала подходы к Алешкам и фактически создавала гуманитарную катастрофу. Для проведения миссии в районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября. Гуманитарная миссия стартовала в ночь на 30 октября.