Лантратова о гуманитарной миссии в Алешках: все организовано на высшем уровне

Лантратова: гуманитарная миссия в Алешках организована на высшем уровне Лантратова о гуманитарной миссии в Алешках: все организовано на высшем уровне

Москва30 окт Вести.Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области организована на высшем уровне. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

По ее словам, настроение у всех участников миссии хорошее.

Настроение хорошее, готовы. Организовано все на высшем уровне. Здесь спасибо, конечно, нашим военным, которые рискуют своими жизнями, все организовали на высшем уровне сказала Лантратова

Ранее российский омбудсмен сообщила о завершении разминирования маршрутов для отправки конвоя с гуманитарной помощью к центральной районной больнице Алешек.