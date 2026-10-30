Москва30 октВести.Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области организована на высшем уровне. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.
По ее словам, настроение у всех участников миссии хорошее.
Настроение хорошее, готовы. Организовано все на высшем уровне. Здесь спасибо, конечно, нашим военным, которые рискуют своими жизнями, все организовали на высшем уровнесказала Лантратова
Ранее российский омбудсмен сообщила о завершении разминирования маршрутов для отправки конвоя с гуманитарной помощью к центральной районной больнице Алешек.