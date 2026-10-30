Москва30 окт Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец нашли общий язык в рамках гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. На это обратил внимание военкор ИС "Вести" Сергей Зенин.

Журналист отметил, что гуманитарная миссия находится в самом разгаре.

Только что с нами говорили представители России и Украины. Мне показалось, что два омбудсмена, которые стояли рядом друг с другом, нашли общий язык, нашли точки соприкосновения, потому что оба говорили о том, что эту акцию, которая пока идет без сучка и задоринки, нужно распространить на другие населенные пункты, где население оказалось в таком же сложном положении. Людям нужно помогать, эвакуировать, доставлять гуманитарную помощь, спасать из ада войны сказал Зенин

Он также рассказал о ходе гуманитарного конвоя. Колонна, как отметил журналист, растянулась на несколько километров. В миссии задействованы автобусы, на которых планируется вывести беженцев, и "Уралы" – на них будет доставлена гумпомощь.

В районе Алешек с 04.00 утра 27 октября был введен режим тишины для подготовки гуманитарной операции в городе. Российские военные прекратили огонь на херсонском направлении.

Утром 29 октября уполномоченный по правам человека в РФ вылетела в Алешки в рамках гуманитарной миссии вместе с иностранными журналистами. Как сообщал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, освещением гуманитарной миссии в Алешках занимаются корреспонденты американского телеканала Newsmax.