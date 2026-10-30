Лантратова поблагодарила Лубинца за соблюдение режима тишины в Алешках Лантратова поблагодарила Лубинца за соблюдение режима тишины в городе Алешки

Москва30 окт Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца за соблюдение режима тишины в городе Алешки Херсонской области.

Со своей стороны хочу сказать, что, конечно, я благодарна моему коллеге за то, что все это время были соблюдены все условия, соблюдался режим тишины, все подготовлено действительно на высшем уровне сказала Лантратова журналистам

Российский омбудсмен также выразила благодарность военнослужащим, организовавшим все "на высшем уровне". Лантратова сообщила, что подготовка проходила с риском для жизни, "поэтому при разминировании погиб сапер, также погиб еще один человек". Она выразила соболезнования родным и близким погибших.

Но в данном случае хочу сказать, что действительно сейчас все меры безопасности организованы, это наша важная миссия - передать людям гуманитарную помощь, в которой они нуждаются, и обеспечить их безопасность добавила Лантратова

Алешки - город, который находится на левом берегу Днепра. По словам российского президента Владимира Путина, Украина минировала подходы к Алешкам и фактически создавала гуманитарную катастрофу. Для проведения миссии в районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября. Гуманитарная миссия стартовала в ночь на 30 октября.