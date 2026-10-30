Журналист ИС "Вести" Попов сообщил о начале гуманитарной миссии в Алешках Журналист ИС "Вести" Попов сообщил о старте гуманитарной миссии в Алешках

Москва30 окт Вести.Главный день гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области стартовал в 3:30 утра. Об этом рассказал автор ИС "Вести" Евгений Попов.

По его словам, уже скоро жители населенного пункта получат продукты и предметы первой необходимости.

Уже выстроилась колонна из автобусов, грузовиков, загружены продукты первой необходимости. Лекарства, генераторы, все, что везут жителям Алешек. Они их получат совсем скоро, а также возможность эвакуироваться или в другие российские регионы, или на Украину, сказал Попов

Журналист также сообщил, что уполномоченные по правам человека в России и на Украине - Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец - уже прибыли к конвою.

Ранее в Кремле заявляли, что рассчитывают на то, что 29-30 октября в Алешки удастся безопасно доставить гуманитарную помощь, а желающие покинуть город смогут эвакуироваться.