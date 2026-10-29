Москва29 окт Вести.Два летчика из пилотажной группы "Русские витязи" погибли 21 октября во время плановых полетов. Об этом рассказали в самой авиагруппе в Telegram.

Прошло девять дней с момента трагедии. Члены авиационной группы вспоминают полковника Олега Ерофеева и подполковника Владимира Кочетова - близких друзей и товарищей по небу.

В тот день, 21 октября, погода была идеальной, а летчики готовились к заданиям по плановой таблице полетов. Как отметили в группе, никто не мог предположить, что произойдет.

Погода стояла миллион на миллион. Все готовились к выполнению задач согласно плановой таблице полетов, но никто не был готов к тому, что нас ждет в тот день говорится в публикации

В "Русских витязях" подчеркнули, что работа военного летчика связана с большим риском и требует мужества каждый день, а каждый полет - даже тренировочный - остается опасным и ответственным делом.