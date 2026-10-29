Пилот погиб при столкновении самолетов в Уругвае

В Уругвае при столкновении двух самолетов погиб пилот Пилот погиб при столкновении самолетов в Уругвае

Москва29 окт Вести.Один человек погиб в результате столкновения двух легкомоторных самолетов во время тренировочного полета в районе Гуасувиры (департамент Канелонес, Уругвай). Об этом сообщило издание Subrayado.

Уточняется, что один из самолетов совершил аварийную посадку, а второе судно разбилось.

Второй самолет, модели Rihn DR-109, регистрационный номер CX-FLG, упал на землю, в результате чего погиб единственный находившийся на борту человек сообщается в заявлении ВВС Уругвая, которое приводит издание

Погибшим оказался 58-летний мужчина, бывший военнослужащий ВВС страны, который входил в состав группы высшего пилотажа. Сотрудники Совета по расследованию авиационных происшествий и инцидентов гражданской авиации (JIAIAC) проводят на месте следственные действия и экспертизы.

Ранее два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Канаде.