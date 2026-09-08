В Новой Зеландии при крушении вертолета погиб пилот 1news: в Новой Зеландии упал вертолет, пилот погиб

Москва8 сен Вести.В Новой Зеландии вертолет упал недалеко от частного аэродрома Forrest Field, пилот погиб, сообщает новостной портал 1news.

Инцидент произошел во вторник около 17.20 по местному времени (08.20 мск) вблизи села Айеруэлл, расположенного примерно в 30 км к северо-западу от города Крайстчерч.

Пилот вертолета, который был единственным человеком на борту, скончался на месте говорится в сообщении полиции

Отмечается, что воздушное судно рухнуло в поле, в нескольких сотнях метров от аэродрома. Полицейские огородили место происшествия и намерены обследовать его в среду, так как в регионе уже стемнело.