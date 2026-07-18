Москва18 июлВести.Вечером субботы в Краснодарском крае произошло падение вертолета сельскохозяйственного назначения. В результате происшествия погиб управлявший им мужчина, сообщает МЧС по региону.
Трагедия случилась на западной окраине станицы Калининская.
18 июля 2026 года при проведении обработки полей произошло падение вертолета МИ-2 сельскохозяйственного назначения. Пилот воздушного судна погибговорится в канале министерства
В результате крушения транспортного средства произошло возгорание. На место прибыли экстренные службы.
Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.