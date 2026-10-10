Москва10 октВести.Легкомоторный самолет упал утром 10 октября в районе взлетно-посадочной полосы в городе Сретенске в Забайкальском крае, об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительным данным, у машины произошел отказ двигателя. Пострадали два человека.
При взлете самолета Cessna ФГБУ "Авиалесоохрана" произошел отказ двигателя, в результате чего воздушное судно совершило аварийную посадку. На борту находились два человека - летчик и авиатехникговорится в сообщении, опубликованном на платформе МАХ
По предварительным данным, оба находившихся на борту получили травмы, степень их тяжести уточняется. Пострадавшие госпитализированы.
На месте происшествия работают экстренные службы. Причины случившего устанавливаются.