Самолет упал возле взлетно-посадочной полосы в Сретенске в Забайкалье Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Забайкалье, двое пострадали

Москва10 окт Вести.Легкомоторный самолет упал утром 10 октября в районе взлетно-посадочной полосы в городе Сретенске в Забайкальском крае, об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительным данным, у машины произошел отказ двигателя. Пострадали два человека.

При взлете самолета Cessna ФГБУ "Авиалесоохрана" произошел отказ двигателя, в результате чего воздушное судно совершило аварийную посадку. На борту находились два человека - летчик и авиатехник говорится в сообщении, опубликованном на платформе МАХ

По предварительным данным, оба находившихся на борту получили травмы, степень их тяжести уточняется. Пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работают экстренные службы. Причины случившего устанавливаются.