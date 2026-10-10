Москва10 октВести.Транспортная прокуратура начала проверку инцидента с легкомоторным самолетом, произошедшего утром 10 октября в городе Сретенске Забайкальского края, об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем канале на платформе МАХ.
Могочинской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полетовговорится в сообщении
Инцидент произошел утром 10 октября в Сретенске. По предварительным данным, у легкомоторного самолета Cessna произошел сбой в работе двигателя, в результате чего воздушное судно упало на крышу.
В кабине в момент аварии находились два члена экипажа, они доставлены в больницу. Информации об их состоянии нет.
Полет был запланирован по маршруту "Сретенск - Благовещенск".