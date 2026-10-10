Прокуратура начала проверку инцидента с самолетом в забайкальском Сретенске

Прокуратура выяснит обстоятельства происшествия с самолетом в Забайкалье Прокуратура начала проверку инцидента с самолетом в забайкальском Сретенске

Москва10 окт Вести.Транспортная прокуратура начала проверку инцидента с легкомоторным самолетом, произошедшего утром 10 октября в городе Сретенске Забайкальского края, об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем канале на платформе МАХ.

Могочинской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полетов говорится в сообщении

Инцидент произошел утром 10 октября в Сретенске. По предварительным данным, у легкомоторного самолета Cessna произошел сбой в работе двигателя, в результате чего воздушное судно упало на крышу.

В кабине в момент аварии находились два члена экипажа, они доставлены в больницу. Информации об их состоянии нет.

Полет был запланирован по маршруту "Сретенск - Благовещенск".